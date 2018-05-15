Gala yemeğine Troya Yılı damgasını vurdu

Yemeğe; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı İsmet Akıncı, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Şahin, Çanakkale Turistik Otelciler Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer, gazeteciler, cemiyet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Bize kumpaslarla, algı yönetimiyle bu coğrafyayı dar etmeye çalışanlara barışın, hoşgörünün, insanlığın vicdanı olan bu medeniyetle UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Troya Antik Kentiyle, 2018 Troya Yılıyla hoşgörüyle, dünyayı Çanakkale’de buluşturarak cevap veriyoruz. Dünyayı bu şekilde onlara dar ediyoruz ve herkesi Çanakkale’ye Troya Antik Kenti’ne bekliyoruz. Anadolu’nun kadim değeri Troya’ya, Çanakkale ruhunun doğduğu, Çanakkale destanının yazıldığı Çanakkale’mize hoş geldiniz. 2016 yılının sonlarıydı, iki tane turizmci kardeşimiz beni ziyarete geldi. Hem hayırlı olsun ziyaretine geldiler, hem de 2018 yılının Troya Yılı olmasını istiyoruz dediler. Armağan Aydeğer kardeşimiz ve Ahmet Çelik kardeşimiz iki turizmci. 4-5 sayfalık bir dosya hazırlamışlardı bana. Arkadaşlar, ben bu dosyayı bir inceleyeyim dedim. Troya Antik Kenti hakkında bana kısa bir bilgi verdiler. Troya, 1998 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. 2018 yılında da 20’nci yıl münasebetiyle genç turizmci kardeşlerimiz Troya Yılı olmasını istiyorlar genç turizmi kardeşlerimiz. Tabi ben tarihsel boyutunu inceledim. 1870’li yıllarda Osmanlı Devleti zamanında Troya’da kazılar başlamış. Bu tarihsel süreç içerisinde; 1996’da Milli Park, 1998’de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2013-2014’te Troya’da Troya Müzesi inşaatı başlamış. Tabi Troya Ören Yeri’nden Troya Antik Kenti çevresiyle bir bütün. Çanakkale ile de bir bütün. 2016 yılında Troya Müzesi ve Troya Antik Kenti’ni gezdim, çevresini dolaştım. Çevresinde Osmanlı Mezarlığı var. Çanakkale Savaşları’nın ilk izleri orada. Fransızların ilk çıkarma yaptığı Kumkale civarı, Orhaniye Tabyaları, Kumkale Şehitliği, Osmanlı Devleti’nde 30 yıl Kaptan-ı Deryalık yapmış Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Av Köşkü orada. Tabi, Troya UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde. Biz bu konuyu araştırıp, birde baktık Çanakkale tabi ki sadece Troya’dan ibaret değil. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında her yanında antik kentler dolu. Müthiş bir zenginlik var Çanakkale’de. Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan Bey ile istişare ettik, Troya Yılı ilan edilmesini nasıl sağlarız, bunun bize katkıları nelerdir diye. Yalnız Destanlar Şehri Çanakkale’nin turizme, Türkiye’nin de bir turizm hikayesine ihtiyacını olduğunu düşündük. Bu nedenle 2018 Yılının Troya Yılı ilan edilmesi için çalışmalar yaptık. Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan, Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza konuyu arz etti ve 2017’nin son aylarında 3. Turizm Şurası’nda Sayın Cumhurbaşkanımız Troya Antik Kenti’nin Troya Yılı’nın önemine vurgu yaptı ve dünya çapında bir cazibe merkezi olması gerektiğinin vurgusunu yaptı. Bütün Bakanlıklarımız, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Dış İşleri Bakanlığımız ve yerelde biz İl Özel İdaresi, Valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Troya Antik Kenti’nde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını hep birlikte yürütmekteyiz. Çanakkale özelinde yerelde başlayan bir inisiyatif bütün Türkiye’yi sardı ve küresel bir boyuta ulaştı. Başta, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 90 yurtdışı fuarında Troya ve Çanakkale tanıtılmakta ve halen devam ediyor. Yaklaşık 4-5 yıldır birileri bize bu coğrafyayı dar etmeye çalışıyor. Bizde dedik ki, bu coğrafyayı bize dar etmeye çalışanlara bir cevabımız olacak buradan. Anadolu Kadim Medeniyeti diyoruz Troya’ya. Doğu ve Batı arasındaki mücadelenin geçtiği bir merkez burası. Bize kumpaslarla, algı yönetimiyle bu coğrafyayı dar etmeye çalışanlara barışın, hoşgörünün, insanlığın vicdanı olan bu medeniyetle UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Troya Antik Kentiyle, 2018 Troya Yılıyla hoşgörüyle, dünyayı Çanakkale’de buluşturarak cevap veriyoruz. Dünyayı bu şekilde onlara dar ediyoruz ve herkesi Çanakkale’ye Troya Antik Kenti’ne bekliyoruz. Hoşgörü medeniyetinin, insanlığın vicdanı olan bu medeniyetle herkesin buluşmasını ve buradan bir nebze de olsa bir şeyler anlamasını istiyoruz. Sizlerden bir ricam var. Çanakkale’ye bizim borcumuz var. Çanakkale hepimizin, Şehitlikleri gezdiniz, Troya Antik Kenti’ni gezdiniz. Ecdadımız orada, Çanakkale Şehitler diyarı diyoruz. Hepimizin canı, kanı orada, atalarımız orada. Bu nedenle Çanakkale’nin bizim nezrimizde yeri çok farklı. Sizden istirhamım, buradan illerinize döndüğünüzde Çanakkale’de geçirdiğiniz üç dört günlük süre içerisinde edindiğiniz izlenimleri gazetelere, medyalara yansıtırsanız bende Çanakkale Valisi olarak sizlerin buradaki yaşadığınız anıları paylaşmanızı, paylaştığınız zamanda medyada çıkan bu haberleri de bir almanak haline getirip, hepsini birleştirip yazılı bir şekilde tarihsel bir anı kalması açısından resme çekmek istiyorum. Bunu hep birlikte yaparız diye düşünüyorum” dedi.