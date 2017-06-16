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16 Haziran 2017 13:29

Galatasaray Taraftarlar Derneğinden boğazda iftar

Çanakkale Galatasaraylılar Taraftar Derneği üyeleri Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray Taraftarlar Derneğinden boğazda iftar

16 Haziran 2017 13:29


Sarı kırmızıya gönül vermiş Çanakkaleliler, Galatasaray Taraftar Derneğinin ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği iftar yemeğinde bir araya geldi. Dernek Başkanı Gürkan Düzenli’nin organizasyonunda gerçekleştirilen iftar yemeği Morto Koyun’a demir atan tur teknesinde yapıldı. Programda konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Çanakkale Galatasaraylılar Taraftar Derneği Gürkan Düzenli, " Bu sene yeni bir yönetim olmamıza rağmen daha yeni göreve gelmemize rağmen ilk olarak Ramazan ayında bir iftar yemeği düzenlemek istedik. Hem Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak ultrAslan 18 Mart üni, ultrAslan Çanakkale birlikte. Birlik beraberliğimizi daha çok pekiştirmek için Çanakkale’deki Galatasaraylıların daha fazla bir araya gelmelerini sağlamak ve Ramazan ayında şehitlerimizin huzurunda iftar yapmak istedik. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel ortamı bizlere hazırlayan Gestaş Genel Müdürümüz Volkan Uslu’ya, Umurbey Belediye Başkanımız Sami Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çanakkale’de yaşayan Galatasarayları hem Çanakkale Taraftarlar Derneği çatısı altında hem de ultrAslan çatısı altında buluşmaya davet ediyorum" dedi.


Düzenlenen organizasyondan çok memnun kaldıklarını dile getiren üyeler, iftar yemeğinin ardından Çanakkale Boğazında unutulmaz bir gece yaşadı.




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