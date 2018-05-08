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08 Mayıs 2018 12:47

Gazeteci Şener, FETÖ’nün medya ilişkilerini anlattı

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de bir söyleşiye katılan gazeteci yazar Nedim Şener, FETÖ’nün medya ilişkisine değinerek, örgütün medyayı nasıl bir propaganda aracı olarak kullandığını anlattı.

Gazeteci Şener, FETÖ’nün medya ilişkilerini anlattı

08 Mayıs 2018 12:47


Çanakkale’de GESTAŞ Troya Medya Buluşmaları kapsamında gazeteci Gökhan Gökçe ile birlikte konferans veren Nedim Şener FETÖ ile mücadele ve FETÖ’nün medya yapılanmasını anlattı. Nedim Şener, FETÖ’nün en başından beri Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı aracılığıyla toplumun her kesimini etkilemeye yönelik bir proje başlattığını vurguladı. Şener, "Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Türkiye’de ilahiyatçısından ateistine kadar her kesimden insanı bir araya getirmeyi bir proje olarak ortaya koydu. FETÖ aslında ne yaptıysa her şeyi medya üzerinden yaptı" dedi.



"Meclisi bombalayanlarla FETÖ gazetecilerinin hiçbir farkı yok"


Nedim Şener konuşmasının devamında, “Meclisi bombalayan F16 pilotuyla FETÖ’nün gazetecisi Adem Yavuz Arslan’ın arasındaki fark sadece onun biraz daha kilolu olması. FETÖ’nün diğer uzantıları gibi medyasının da beyinleri yıkanmıştı. Hrant Dink cinayetinde bir gazetecinin diğer bir gazetecinin cinayetini karartacağı aklıma gelmezdi. Ama bakıyorum adamlara sürekli, polisleri aklamaya çalışıyorlar. O zaman anladım ki medya FETÖ için olmazsa olmaz. 15 Temmuz’dan sonra yurtdışına çıktılar ve hemen medya kurdular. Çünkü terör örgütlerinin hiçbir ahlaki standardı yoktur, propaganda aracı onlar için olmazsa olmazdır. Bakın terör örgütlerinin özellikle arkasına saklandığı kavram basın özgürlüğü ve adalettir” ifadelerini kullandı.




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