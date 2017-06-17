Gazeteci yazar Pelin Çift Çanakkale’de

Gündem Ötesi programının sunucusu gazeteci yazar Pelin Çift, İskele meydanında Çanakkalelilerle buluştu. Düzenlenen söyleşide Gazeteci Gürkan Düzenli’nin sorularını yanıtlayan Çift, hem programa hem de yeni projelere yönelik bilgiler verdi. Çanakkale’de de bir program yapmak istediklerini söyleyen Pelin Çift, Çanakkalelilerin çok şanslı olduğunu söyledi. Ardından Pelin Çift’in yazdığı "Osmanlı’yı Öğreniyorum" kitabı GESTAŞ’ın hediyesi olarak vatandaşlara dağıtıldı. Çanakkaleliler Pelin Çift’e kitaplarını imzalatabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. Programın sonunda GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, Gazeteci Yazar Pelin Çift’e teşekkür ederek günün anısına bir plaket verdi.