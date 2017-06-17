Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 12:02

Gazeteci yazar Pelin Çift Çanakkale’de

Program yapımcısı Gazeteci Yazar Pelin Çift, GESTAŞ Ramazan Günlerinde Çanakkalelilerle buluştu.

Gazeteci yazar Pelin Çift Çanakkale’de

17 Haziran 2017 12:02


Gündem Ötesi programının sunucusu gazeteci yazar Pelin Çift, İskele meydanında Çanakkalelilerle buluştu. Düzenlenen söyleşide Gazeteci Gürkan Düzenli’nin sorularını yanıtlayan Çift, hem programa hem de yeni projelere yönelik bilgiler verdi. Çanakkale’de de bir program yapmak istediklerini söyleyen Pelin Çift, Çanakkalelilerin çok şanslı olduğunu söyledi. Ardından Pelin Çift’in yazdığı "Osmanlı’yı Öğreniyorum" kitabı GESTAŞ’ın hediyesi olarak vatandaşlara dağıtıldı. Çanakkaleliler Pelin Çift’e kitaplarını imzalatabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. Programın sonunda GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, Gazeteci Yazar Pelin Çift’e teşekkür ederek günün anısına bir plaket verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!