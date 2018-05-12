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12 Mayıs 2018 12:08

Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Çanakkale’de buluştu

2018 Troya Yılı kapsamında Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonuyla kentte bir araya gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Çanakkale’de buluştu

12 Mayıs 2018 12:08


Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun, 11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı’nın ev sahipliğinde bugün başladı. Toplantıya Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı İsmet Akıncı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, Çanakkale Basın İlan Kurumu Müdürü Hasan Hüseyin Kemal ve 80 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı katıldı.


Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’nın yerel basın sorunlarını ele aldı. Daha sonra toplantı, TGK 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısı ile sürdü. Toplantının ardından 80 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Troya Antik Kenti ve Assos Antik Kentini gezecek.


Yarın ise, Çanakkale Boğazı turunun ardından Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve üyeleri Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki şehitlik ve savaş alanlarını ziyaret edecek. Aynı günün akşamında ise Kolin Otel’de gala yemeği düzenlenecek.




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