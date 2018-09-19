Gaziler Günü Ayvacık'ta kutlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Atatürk Kültür Parkında düzenlenen törenle kutlandı.

Ayvacık'ta 19 Eylül Gaziler günü Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kültür parkındaki tören saat 11.00 başladı. Törene Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, 6. Nike Filo Komutanı ve Garnizon Komutanı Ahmet Kesgin, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk Kültür Parkında düzenlenen program sona erdi. Daha sonra törene katılan gazi ailelerine Ayvacık Öğretmen Evinde öğle yemeği verildi.