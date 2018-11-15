‘Gelecek Teknolojide Teknoloji Meslek Lisemde Projesi' törenle başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı ‘Gelecek Teknolojide Teknoloji Meslek Lisemde Projesi'nin açılış töreni gerçekleşti.

Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) bölgedeki yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla açmış olduğu destekleme programı için "Gelecek Teknolojide, Teknoloji Meslek Lisemde" projesi hazırladı. Toplamda 422.022 TL bütçeli ve yüzde 90 hibeli projenin açılış töreni, okulun toplantı salonunda gerçekleşti.

Okul Müdürü Erdal Sezer'in ev sahipliği yaptığı törene Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Bayramiç Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Mutlu ve Ayşe Kuralay, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, İşkur Şube Müdürü Ayça Çakmak, Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Öztürk, okul müdürleri, kamu kurumlarının temsilcileri, ilçedeki esnaf ve iş adamları ile öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Sezer'in konuşmasıyla başlayan tören, proje koordinatörü Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Erhan Bozdemir'in proje sunumu ile devam etti. Protokol üyelerinin de kürsüye gelerek öğrencilere seslendiği programda Özkan, projeye destek veren Bayramiçli iş adamlarına plaket takdim etti. Tören, kurdele kesiminin ardından sona erdi.

Proje kapsamında 6 eğitim gerçekleştirilecek. Toplam 3 bölümde 150 öğrenciye katkı sağlayacak proje için metal teknolojileri alanında 1 adet kaynak simülatörü, mobilya ve iç mekan tasarım alanında 1 adet 4 Eksenli CNC Router, elektrik elektronik teknolojileri alanında 1 adet güvenlik ve akıllı ev sistemleri, 5 adet Arduino (robotik) eğitim seti, 1 adet temel elektrik elektronik esasları eğitim seti, bilişim laboratuarı okula kazandırıldı. Proje kapsamında halk eğitim merkezi bünyesinde MEB sertifikalı simülatörlü kaynak eğitimi, 4 Eksenli CNC Router Eğitimi, Autocad çizim programı eğitimi, Solidworks çizim programı eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, güvenlik ve akıllı ev sistemleri eğitimi, Arduino (robotik) eğitimi, uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenecek.

Proje kapsamında verilecek eğitimler ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin, işsizlerin, uzman olmak isteyenlerin ve dezavantajlı bireylerin eğitilmesini sağlamak, iş gücü piyasasının istediği mesleki becerilere sahip, girişimci, iş sağlığı ve güvenliğini önemseyen kalifiye eleman yetiştirilecek. Proje kapsamında meslek odaları ve iş yeri temsilcileri ile yapılacak görüşmelerle ilçe ve işletme bazında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyaç tespiti yapmak ve bu çalışmalar doğrultusunda projeden yararlanan kursiyerlerin işletmelerle kontak kurması sağlanacak. Kurulacak laboratuarlarla mesleki eğitimi çekim merkezine dönüştürmek ve mesleki eğitimi tercih döneminde öğrencilerin öncelikli tercihler arasında yer almasını sağlanacak. Proje ile ilgili yapılacak eğitimlerin tarihleri ve katılım şartları okulun ve halk eğitim merkezi web sayfasında duyurulacak.