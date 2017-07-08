Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:20

Geleneksel çardak hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki İlçesine bağlı Çardak Beldesi’nde geleneksel ’Çardak Hayrı’ yapıldı.

Geleneksel çardak hayrı yapıldı

08 Temmuz 2017 12:20


Ramazan ayı dolayısıyla ertelenen geleneksel Çardak Hayırı, Gazi Yakup Bey Camii Meydanında 70 kazan pilav ve 5 bin adet ayran dağıtımıyla yapıldı.


Çardak Hayırı’na Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Ak Parti Lapseki ilçe başkanı Halil Özer ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Gazi Yakup Bey Camii ve belediye binası meydanında okunan duaların ardından vatandaşlara 70 kazan pilav dağıtıldı. Düzenlenen hayırda konuşan Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş, "İlk hayır tarihi bilinmemekle birlikte Çardak beldemizle yaşıt olduğunu sandığımız Çardak hayırında edilen dualar ve dağıtılan pilavlar hayırlı olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:31
  • İkindi :17:29
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!