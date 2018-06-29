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29 Haziran 2018 14:08

Geleneksel Çardak Hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi’nde geleneksel ’Çardak Hayrı’ yapıldı.

Geleneksel Çardak Hayrı yapıldı

29 Haziran 2018 14:08


Lapseki İlçesine bağlı Çardak Beldesi’nde geleneksel ’Çardak Hayrı’ yapıldı. Gazi Yakup Bey Camisi Meydanında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerifin ardından 70 kazan pilav ve 5 bin adet ayran dağıtıldı. Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş hayrın gerçekleşmesinde katkısı olan ve davete icabet eden vatandaşlara teşekkür etti. Programa katılanlar arasında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Belde Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, il genel meclis üyeleri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.




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