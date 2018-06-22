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22 Haziran 2018 15:50

Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.

Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı

22 Haziran 2018 15:50


Lapseki’de bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı. Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa Vali Orhan Tavlı, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler ve yüzlerce vatandaş katıldı. İlçede görev yapan din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in ardından hazırlanan 110 kazan pilav ve 8 bin adet ayran ikramı yapıldı. Belediye başkanı Eyüp Yılmaz hayra destek olan esnafa ve katılan vatandaşlara ayrıca teşekkür etti.




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