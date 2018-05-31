Geleneksel Okçuluk Alanı çevresine fidan dikimi gerçekleşti

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Senato üyesi dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve ziraat fakültesi öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Yücel Acer, Hasan Mevsuf Spor Salonu’nun ÇOMÜ’nün en büyük kapalı spor salonu olduğunu belirterek, bu salonun içinde hem bir okçuluk alanı, hem de boks, halter salonları gibi pek çok farklı sporun yapılabileceği ortamlar oluşturduklarını ve yeni yapılan Fitness salonunun da tamamlamak üzere olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Acer, “Hasan Mevsuf Spor Salonu’nun içine yaptığımız çalışmalar kadar çevresini de düzenliyor ve yeni alanlar oluşturuyoruz. Salonun yanına bir basketbol sahası ve birçok üniversitede olmayan geleneksel okçuluk alanı yaptık. Bu alanın etrafını da ağaçlandırmak istedik. Bu vesile ile fidan dikimine katılan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.