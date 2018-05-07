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07 Mayıs 2018 13:55

Geleneksel Taban köyü hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 200 haneli Taban köyünde geleneksel köy hayır cemiyeti 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Geleneksel Taban köyü hayrı yapıldı

07 Mayıs 2018 13:55


Yenice ilçesine bağlı Taban köyünde düzenlenen geleneksel hayır cemiyetinde köy camiinde imam-hatip Hasan Topuz Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Kılınan namazın ardından 2 bin kişiye taskebabı, pilav ve ayran ikram edildi. Taban köyü muhtarı Mustafa Kasar, "Her yıl düzenlediğimiz köy hayrına katılan tüm misafirlere köy halkı adına teşekkür ederim" dedi.


Hayır yemeğine MHP Yenice İlçe Başkanı Recai Ertan, CHP Yenice ilçe Başkanı Bülent Çakmak, AK Parti Yenice İl Genel Meclis Üyesi Salih Duran, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Erdem ile çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı.




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