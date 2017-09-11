Gelibolu Belediye Başkanı Özacar’dan Korgeneral Aksakallı’ya ziyaret

Mustafa Özacar, Yüksek Askeri Şura kararları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mustafa Özacar, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) kararları ile TSK’da yapılan atamalar neticesinde Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı iken 2. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’yı ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarında başarılar diledi.

Komutanlık şeref salonundaki ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Korgeneral Aksakallı ile makamında bir araya gelen Başkan Özacar, “Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Gelibolu’ya hoş geldiniz” diyerek birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Başkan Özacar’ı makamında ağırlayan Korgeneral Aksakallı da görüşmenin ardından “Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.