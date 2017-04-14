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14 Nisan 2017 13:39

Gelibolu feribot terminali ihalesi Gestaş’ın

Gelibolu, yeni feribot terminaline kavuşuyor.

Gelibolu feribot terminali ihalesi Gestaş’ın

14 Nisan 2017 13:39

Yıllardır gündemde olan, son dönemde somut adımlar atılan Gelibolu Feribot Terminali için yapılan ihaleyi GESTAŞ aldı. Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ, yeni iskeleyi 2 yılda yapacak; tüm ulaşım problemleri bitecek.


Gelibolu’nun kaderi yeni feribot terminali için Çanakkale İl Özel İdaresi’nin 13 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği ihaleyi GESTAŞ Deniz Ulaşım aldı. Tartışmasız, Gelibolu’da bütün kesimlerin, siyasi parti, düşünce ayırt etmeksizin üzerinde hem fikir olduğu, şehir merkezindeki mevcut feribot iskelesi sorunu tarihe karışıyor. Gelibolu’nun kaderi haline gelen, ilçenin uzun yıllardır gündeminde olan yeni feribot terminali için önemli bir somut adım atılmış oldu. Tehlikeli madde ve ağır yük taşıyan vasıtaların Çanakkale Boğazı’nı geçişte mecburi olarak Gelibolu İskelesi’ni kullanması, mevcut iskelenin şehir merkezinde bulunması ile birleşince; iskele trafiği ilçe için büyük bir tehlike arz ediyordu. Yıllık yaklaşık 650 bin ağır vasıta araç hem şehir içi trafiği çekilmez hale getiriyor, hem de taşıdıkları yük itibariyle olası bir kazaya davetiye çıkarıyordu.


Modern bir tesis olacak


Mevcut iskelenin yaklaşık 2 km gerisinde, yerleşim yerinin dışında 40 bin metrekare alan üzerinde 2 ayrı terminal ve 4 rampa olarak inşa edilecek yeni feribot iskelesi hem trafik yoğunluğunu, hem de olası kaza ihtimallerini ortadan kaldıracak. Yeni feribot iskelesinin iki yıl sonunda hizmete girmesiyle birlikte, aynı anda birden fazla geminin rampaya yanaşması, hızlı araç transferi gibi kolaylıklar sayesinde Gelibolu-Lapseki hattındaki deniz ulaşımı daha da hız kazanmış olacak; Boğaz’ı geçiş süreleri kısalacak. Ticari satış büfeleri, zabıta ve polis noktaları, bekleme salonları ile feribot terminali Gelibolu’ya, Çanakkale’ye uzun yıllar hizmet edebilecek modern bir tesis olacak.




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