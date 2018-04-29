Gelibolu Feribot Terminali inşa ihalesi imzalandı

Yeni feribot iskelesini ihaleye çıkaran GESTAŞ, ihaleyi kazanan şirket Anakent Planlama Yapı Yatırım Teknoloji Danışmanlık Tur. Enerji San. Tic. AŞ ile Çarşamba günü sözleşme imzaladı.

GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu’nun makamında gerçekleşen imza törenine iki şirketin yöneticileri katıldı. Genel Müdür Volkan Uslu, imzaladıkları sözleşmeyle bir kez daha resmiyet kazanan Gelibolu yeni feribot terminalinin Çanakkale ve Gelibolu’ya hayırlı olmasını diledi.

18 ayda tamamlanacak

Gelibolu’daki mevcut iskelenin 2 kilometre gerisinde şehrin dışına yapılacak yeni terminal, 40 bin metrekare alana kurulu olacak. İki ayrı terminal ve 4 rampadan oluşacak feribot iskelesinin temel atma töreni Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

18 ayda tamamlanacak terminal, önümüzdeki yıl yaz sezonundan önce hizmete girmiş olcak. Yeni feribot terminaliyle birlikte Gelibolu şehir içi trafiği tamamen ortadan kalkacak. Modern bir tesis olarak inşa edilecek yeni feribot terminali, aynı anda 4 geminin rampaya yanaşmasına imkan tanıması nedeniyle Boğaz geçişlerine hız kazandırmış olacak. Kolay araç transferi, hızlı feribot geçişleriyle bekleme süreleri kısalacak.