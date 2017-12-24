Gelibolu Mevlevihanesi’nde Şeb-i Arus töreni

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Karadağ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dzemo Redzematovic, İslam Birliği Gençlik Derneği Başkanı Sadmir Hadzidic, Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Jakubi, Slovenya Müslümanları Müftülüğünden İfet Suljic ve vatandaşlar katıldı.

Tören de konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “İnsanlık tarihinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Mevlana Celaleddin-i Rumiyi vefatının 744’ncü yıldönümünde rahmetle anmak ve onun bıraktığı sevgi mirasıyla gönüllerimizi tazelemek üzere Gelibolu Mevlevihanesi’nde bir araya geldik. Bize yüzyıllar boyu hakikatin yolunu gösteren istikamet üzere yaşamak için bize rehberlik eden büyük kılavuzların, ulu zatların izinden gitmeye devam ediyoruz. Bu zatların en önemlilerinden olan 8 asır önce Anadolu’ya gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi yaşadığı dönemde dil, din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılmışları yaradanın birer emaneti kabul ederek, onlara hoşça bakan ve güzel gören düşüncesiyle çağını aşan ve evrensel değerler taşıyan önemli mesajlar vermiştir. Mevlana’nın mesajlarında çağırdığı merkez sevgi ve barıştır. Hazreti Mevlana’nın insan ve aleme Allah sevgisini temel alan bakışı akıl ile gönül arasında kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış ise Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkin olmuş. Faklılıkları kaynaştırıp, barışı, kardeşliği, tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurlarından arasında yerini almıştır” dedi.

Daha sonra Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdül Settar Yarar tarafından Gelibolu Mevlevihanesi’nin sancağının replikası Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz’a verildi.

Anma töreni semazenlerin, sema gösterisi ile son buldu.