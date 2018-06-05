Gelibolu Yeni Feribot Terminalinin temelleri atıldı

Çanakkale’nin Deniz Ulaşım Şirketi GESTAŞ’ın vatandaşlara daha hızlı, konforlu ve güvenli hizmet verme imkanı sağlayacak olan Gelibolu Yeni Feribot Terminalinin temel atma programı, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve mehteran gösterisiyle başladı.

40 bin metrekare alana kurulu Gelibolu Yeni Feribot Terminalinin temel atma programında Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu birer konuşma yaptı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Vali Yardımcısı Vekili-Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Vali Yardımcısı Vekili -Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Şahin, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Gelibolu Yeni Feribot Terminalinin temelleri ‘dualarla’ ve ‘hayırlı olsun’ temennileriyle atıldı.

Kamu yararını gözeterek kaliteli ve güvenli deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, Gelibolu Yeni Feribot Terminaliyle; 2 ayrı terminali, 4 rampası, otopark alanı, yolcu salonları, hediyelik eşya satış yerleri ve kafeteryasıyla modern bir tesisi Gelibolu ve Çanakkale’ye kazandıracak.

Maliyeti 36 Milyon TL olan ve törenle temelleri atılan Gelibolu Yeni Feribot Terminalinin 18 ayda tamamlanması planlanıyor.