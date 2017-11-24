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24 Kasım 2017 16:28

Gelibolu’da Öğretmenler Günü kutlandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılan etkinliklerle kutlandı.

Gelibolu’da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım 2017 16:28


Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk tören Gelibolu Atatürk Meyadanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Tören, Saygı Duruşunda bulunup, ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.


Diyarbakır’a bağlı Buçuktepe Köyü’nde, 17 yıl önce görev yaparken teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Nuriye Ak, memleketi olan Gelibolu’ya bağlı Bolayır Köyü’ndeki mezarı başında anıldı.


Buradaki töreneGelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can , Bolayır Köy Muhtarı Adem Can, Şehit Nuriye Ak İlk ve Ortaokul Müdürü Aysel Koralay, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehit Nuriye Ak’ın mezarına öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçek buketleri bırakıldı.




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