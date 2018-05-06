Gelibolu’da Ruslar anıldı

İlçedeki anıt başında yapılan anma törenine, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, Vakıf Müdürü Vladimir Bushuev, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ve Rusya’dan gelen konuklar katıldı.

Başpiskopos Mikhail tarafından yapılan ayinin ardından anıta Rus yetkililerce çelenkler bırakıldı. Anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Anıtın yanındaki fotoğrafların sergilendiği müze ziyaret edildi. Anı defteri imzalandı. Gelibolu’da yaşayan Nurcan Erdil adlı vatandaş, Rus gelininin çocuğu 6 aylık Kaya Erdil ile anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, “Hem Rus, hem Türk vatandaşı benim torunum. Ama tabi ki önce Türk vatandaşı” dedi.

Burada sona eren törenin ardından Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenlere geçildi. Buradaki törende Türk-Rus dostluğunu ifade eden konuşmalar yapıldı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Gelibolu’daki anıtın yapılışının 10’ncu yıldönümü nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu anıt, sadece kaderin kendisiyle yabancı toprağa gömülenlerin üzüntü yeri değildir. Tarihi olayları hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından paha biçilemez değerdedir" dedi.

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözlerini hatırlatarak bunun komşu ülkelerle ilişkiler de günümüzde büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. Başkan Vekili Tarım, "Dünya barışının en güzel örneği olan yerdesiniz. Gelibolu toprakları birçok işgal gördü. Gelibolu göçlere tanıklık etti. Gelibolu birçok seyyahı, bilgini, komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti Lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırladı. 1920’de Gelibolu’ya 26 bin Rus gelmişti. Vatanlarından kopmuş, doğdukları yerlerden uzak kalmışlardı. Gelibolu, bir anne gibi davrandı. Müşfik kollarında bu ülkenin insanlarını kucakladı. Bugün dönüp tarihe baktığımızda bu olayı barış, hoşgörü, insan sevgisi adına çok değerli görüyoruz" dedi.

Aziz Andrey Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vladimir Yakunin, "Bugün Türk topraklarında hayatlarına veda eden ve huzur bulan Rus vatandaşların anısına burada bulunuyoruz. Kendimizde farkındayız ki, tarihte çok değişik ilişkilerimiz oldu siz Türkiye ile. Ancak iki milletinde ortak yanı olduğu gibi, iki tarafta da ölen, vefat eden kişilerin anısına her zaman yüksekte tutmak bizim insaniyetimizde. Maalesef tarihi kimse yeniden yazamaz. Tarih olduğu gibi kalıyor. O uzun zaman yıllar önce Rusların buraya çok zor koşullarda yerleştiği zamanlarda Türklerin yardımları esirgenemezdi ve yaptıkları yardım inanılmazdı ve Mikail Milotof o burada yaşayanlardan biriydi ve anı kitabında şöyle bir cümle kurmuş, ‘Bizi kardeşçe karşıladılar’" dedi.

Konuşmaların ardından, Türk ve Rus yetkililer birbirlerine teşekkür plaketi takdim etti. Tören, Rus müzisyen Ludmila Zikina anısına kurulan Rusya Devlet Akademik Müzik Grubunun sahne almasıyla sona erdi.