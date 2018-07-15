Gelibolu’da Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Vali Tavlı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli uzman tarihçi Hüseyin Taştan, “Malazgirt Zaferi ile yurt edindiğimiz bu coğrafyada barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayabilmek için nice savaşlar, nice yıkımlar gördük. Anadolu toprağını yurt yapmak ve onu korumak için geçmişten günümüze ağır bedeller ödedik. Türk milleti olarak her defasında vatanımıza sahip çıktık, tüm belaları def etmesini bildik. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in yaktığı bağımsızlık ateşi ile son özgürlük mücadelemizi verdiğimizi düşünürken 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir saldırıya maruz kaldık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, Meclisini, İstihbarat Teşkilatını, Emniyet ve Silahlı Kuvvetlerini, Başkanlık makamını teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile millet olarak karşı karşıya geldik. Çanakkale Cephesi’nde Havranlı Seyid Onbaşı’yı, Bigalı Mehmet Çavuş’u, Yüzbaşı Faik’i, Yahya Çavuş’u, Üsteğmen Saffet Efendi’yi, Yarbay Hüseyin Avni Bey’i, Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir gibi nice sayamayacağımız ismi bağrından çıkardı. Milletimiz yine yeniden canı pahasına tankın, topun, tüfeğin karşısına dikilerek devletine, iradesine ve demokrasisine sahip çıktı. Bugün burada Şehitler Abidesi’nin önünde tarihin akışını, dünyanın çehresini değiştiren Çanakkale destanının yazıldığı yerde Türk milletinin fertleri olarak diyebiliriz ki; aziz şehitlerimiz, huzur içinde uyuyunuz. Emanetiniz emin ellerdedir. Bizler; sizlerden teslim aldığımız emaneti dünya durdukça çelik bileğimiz ile sımsıkı kavrayacak, bizden sonra sağ kalana teslim etmedikçe son nefesimizi vermeyeceğiz” dedi.

Daha sonra Mecidiye Camii Müezzini İbrahim Kahraman tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, İl Müftüsü Arif Gökce tarafından şehitler için dua yapıldı. Tören protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasıyla son buldu.