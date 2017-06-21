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21 Haziran 2017 17:56

Gelibolu’da Tanap hibe toplantısı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları 2.

Gelibolu’da Tanap hibe toplantısı

21 Haziran 2017 17:56

Hibe Çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Gelibolu Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gelibolu Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleşti. Toplantıda, Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında bir hibe çağrısına çıkıldığı belirtildi.


Bilgilendirme toplantısında Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Uzmanı Yurdanur Özsöyler, Tanap Boru Hattı’nın geçiş güzergahı olan Biga ve Gelibolu ilçelerine bağlı köylerde uygulanacak Sosyal ve çevresel Yatırım Programları kapsamında, hibe içeriği, kuralları, başvurularının nasıl yapılacağı, uygun başvuru sahipleri, başvuru değerlendirme ve uygulama süreçleri hakkında potansiyel faydalanıcılara ve bölge halkını bilgilendirdi. Özsoylar, “2. etapda ise, Ankara’nın batısında yer alan yine 9 il hibe çağrısına çıkıldı ve bu illerden biride Çanakkaledir. Başvurular i 23 Haziran ile 23 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır" dedi.


Bilgilendirme toplantısına Kavakköy belde belediye başkanı Necati Kopça, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yılmaz, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Özen, Gelibolu Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunay ve davetliler katıldı.




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