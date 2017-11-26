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26 Kasım 2017 23:08

Gelibolu’nun kurtuluş çoşkusu

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95.

Gelibolu’nun kurtuluş çoşkusu

26 Kasım 2017 23:08

yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.


Törenlere, Çanakkale CHP Milletvekili Bülent Öz, Gelibolu Kaymakam Vekili Biga Kaymakamı Mustafa Can, 2. Kolordu Komutanlığı adına vekaleten Malkara 95. Mekanize Tugay komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar , siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Kurtuluş törenleri, 2. Kolordu Karargahı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na Gelibolu Kaymakam Vekili olarak Biga Kaymakamı Mustafa Can , 2. Kolordu Komutanlığı adına vekaleten Malkara 95. Mekanize Tugay komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar çelenk sundu.


Daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Özacar , Bugün, Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve Onurunun yaşandığını, Kasım ayının Gelibolulular için başı hüzün, sonu sevinç yüklü bir ay olduğunu belirtti. Başkan Özacar, "10 Kasım hüzündür. Gelibolu’yu ziyaret eden, Gelibolu’da doğan bir liderin ölümsüzlüğüdür. 24 Kasım, sevinçtir. Başöğretmen unvanı verilen bir liderden Gelibolu’nun harf öğrenmesinin sevincidir. İlk kadın öğretmen Refet Angın’ın Gelibolu’dan yetişmesinin sevincidir. 26 Kasım, gururdur. Mücadelenin gururudur. Kurutuluşun gururudur. Özgürlüğün gururudur. Ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı verilen mücadelenin sonucudur. 26 Kasım ispattır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. İstiklal ve istikbal meseleyse ölüm muhakkaktır. 95 yıl önceki mücadele buna ispattır. 26 Kasım ruhunun kattığı bir bilinç var. Bu cennet vatan kolay kazanılmadı. Zorluklarla öğrenilmiş dersler var. 95 yıl önce Gelibolu’da gururlanılacak bir özveri var. Gelibolu’nun her bir evladı bu sebeple Kuvayi Milliye ruhu taşır. Her bir Gelibolulu Milli mücadele şuurundadır" dedi.


Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve folklor gösterileri yapıldı. Kurtuluş Bayramı nedeniyle yapılan sportif etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi. Törenin sona ermesinin ardından Belediye başkanı Mustafa Özacar ve belediye meclis üyeleri 2. Kolordu komutanlığına şükran ziyaretinde bulundular.


İlçedeki Gazi Süleyman Paşa camiinde şehitler için mevlit okutuldu.




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