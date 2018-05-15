Gelinleri rüyası bindallılar yarıştı

Çanakkale’nin Yenice İlçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan bindallılar yarıştı. Yarışmaya katılan 9 bindallı dereceye layık görüldü.

Geçmiş dönemlerde, beyaz gelinlikler kullanılmadan önce genç kızların düğünlerde giydiği kıyafet olan bindallılar kadife kumaş üzerine el işçiliği ile özel nakışların işlenmesi ile yaklaşık bir yıllık emek ile üretiliyor. Tamamen elde üretilen bindallı kültürünün yok olmaması için Çanakkale’nin Yenice Halk Eğitimi Merkezi 8 yıldır açtığı kurslar ve sonrasında yaptığı yarışmalar yapıyor.

Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nurol Demiroğlu bu yıl açılan 3 kursta 52 öğrencinin bindallı işlemesi ve yapımı konusunda eğitim aldığını ifade ederek 8. Geleneksel Bindallı yarışmasına 22 giysinin katıldığını bildirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan yarışta jüri toplamda 9 bindallıyı dereceye layık gördü. Dereceye giren bindallı sahiplerine ödüllerini Yenice Kaymakamı Ahmet Başer ve Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar verdiler.