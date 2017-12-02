Genç çiftçilere 210 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Törene, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, İl Genel Meclis üyesi Bülent Korkmaz, AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Şahin ve genç çiftçiler katıldı. Biga Canlı Hayvan Borsasında yapılan dağıtım töreninde konuşan Karadağ burada amaçlarının genç üreticileri kırsalda tutmak, ekonomik seviyelerini yükseltmek ve istihdam sağlamak olduğunu söyledi. Karadağ, "2017 yılı genç çiftçi desteklemeleri kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) tarafından ithal edilen simentel cinsi 6’şar adet büyük baş hayvan, 23 köye 35 işletmemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.