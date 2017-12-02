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02 Aralık 2017 09:31

Genç çiftçilere 210 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında gerçekleştirilen genç çiftçi projesinden hibe almaya hak kazanan 23 çiftçiye toplam 210 adet büyük baş hayvan dağıtımı yapıldı.

Genç çiftçilere 210 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

02 Aralık 2017 09:31


Törene, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, İl Genel Meclis üyesi Bülent Korkmaz, AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Şahin ve genç çiftçiler katıldı. Biga Canlı Hayvan Borsasında yapılan dağıtım töreninde konuşan Karadağ burada amaçlarının genç üreticileri kırsalda tutmak, ekonomik seviyelerini yükseltmek ve istihdam sağlamak olduğunu söyledi. Karadağ, "2017 yılı genç çiftçi desteklemeleri kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) tarafından ithal edilen simentel cinsi 6’şar adet büyük baş hayvan, 23 köye 35 işletmemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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