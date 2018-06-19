Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 11:37

GESTAŞ, bayram haftasında 136 bin 320 araç taşıdı

Çanakkale’de bayram yoğunluğu GESTAŞ rakamlarına da yansıdı.

GESTAŞ, bayram haftasında 136 bin 320 araç taşıdı

19 Haziran 2018 11:37


GESTAŞ Deniz Ulaşım’dan yapılan açıklamaya göre bayram haftası boyunca Çanakkale Boğazı ve adalarda araç geçiş sayısı 136 bin olarak gerçekleşti. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hattında sefer yapan, ilk kez filosunda 20 feribotla hizmet veren GESTAŞ, bayram yoğunluğunu ek seferler ve saatsiz seferlerle eritmeye çalıştı. Tatilcilerin akın ettiği Çanakkale Boğaz hattı ve adalar hattında bayram haftası boyunca 136 bin 320 araç GESTAŞ feribotlarını kullanırken, bu sayı arefe günü, bayramın 1, 2 ve 3. gününde 62 bin 792 olarak gerçekleşti.


Online bilette hafta sonu rakamı 10 bin bilet


Gökçeada ve Bozcaada hattında Bayram öncesi online bilet hizmetini başlatarak ada ulaşımını kolaylaştıran GESTAŞ, Bozcaada hattında bayram haftasında 9 bin 541, Gökçeada hattında bayram haftasında 9 bin 448 araç taşıdı. Adalarda yaklaşık 19 bin araç geçişi sağlanırken bunlardan yaklaşık 10 bini online bilet kullanarak adalara ulaşımını sağladı.


20 feribotla hizmet ulaşımı kolaylaştırdı


Saatsiz ring seferler, ek seferlerle Çanakkale Boğazı ve adalar hattında uzun kuyruklar ulaşmasına engel olmaya çalışan GESTAŞ Deniz Ulaşım, Ramazan Bayramı öncesi filosun kattığı yeni gemiyle feribot sayısını 20’ye çıkarmasının, Bozcaada ve Gökçeada’da online bilet uygulamasını başlatmasının, bunun yanında özellikle adalarda yüksek araç kapasitesine sahip feribotları tercih etmesinin karşılığını hızlı ulaşım ve müşteri memnuniyeti olarak geri aldı. Yoğun bir feribot ulaşım mesaisi sonrasında Çanakkale’de bir bayram daha geride kalmış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç