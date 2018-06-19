GESTAŞ, bayram haftasında 136 bin 320 araç taşıdı

GESTAŞ Deniz Ulaşım’dan yapılan açıklamaya göre bayram haftası boyunca Çanakkale Boğazı ve adalarda araç geçiş sayısı 136 bin olarak gerçekleşti. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hattında sefer yapan, ilk kez filosunda 20 feribotla hizmet veren GESTAŞ, bayram yoğunluğunu ek seferler ve saatsiz seferlerle eritmeye çalıştı. Tatilcilerin akın ettiği Çanakkale Boğaz hattı ve adalar hattında bayram haftası boyunca 136 bin 320 araç GESTAŞ feribotlarını kullanırken, bu sayı arefe günü, bayramın 1, 2 ve 3. gününde 62 bin 792 olarak gerçekleşti.

Online bilette hafta sonu rakamı 10 bin bilet

Gökçeada ve Bozcaada hattında Bayram öncesi online bilet hizmetini başlatarak ada ulaşımını kolaylaştıran GESTAŞ, Bozcaada hattında bayram haftasında 9 bin 541, Gökçeada hattında bayram haftasında 9 bin 448 araç taşıdı. Adalarda yaklaşık 19 bin araç geçişi sağlanırken bunlardan yaklaşık 10 bini online bilet kullanarak adalara ulaşımını sağladı.

20 feribotla hizmet ulaşımı kolaylaştırdı

Saatsiz ring seferler, ek seferlerle Çanakkale Boğazı ve adalar hattında uzun kuyruklar ulaşmasına engel olmaya çalışan GESTAŞ Deniz Ulaşım, Ramazan Bayramı öncesi filosun kattığı yeni gemiyle feribot sayısını 20’ye çıkarmasının, Bozcaada ve Gökçeada’da online bilet uygulamasını başlatmasının, bunun yanında özellikle adalarda yüksek araç kapasitesine sahip feribotları tercih etmesinin karşılığını hızlı ulaşım ve müşteri memnuniyeti olarak geri aldı. Yoğun bir feribot ulaşım mesaisi sonrasında Çanakkale’de bir bayram daha geride kalmış oldu.