dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Gestaş Deniz Ulaşım ve anonim şirketinin üyesi bulunduğu Mali İdareler Kamu İşveren Sendikası, Türkiye Denizciler Sendikası yetkilileri katıldı. İki yıllık dönemi kapsayan ve 210 kişiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi’nin imzaları atılmadan önce açıklamalarda bulunan Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Genel Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, “Enflasyonun %8.53 olduğu bir yerde, kesimler arasında bütün arkadaşlarımızla enflasyon üzerinde bir rakam alınmıştır. Uzlaşarak barışçıl anlamda yapılmış bir toplu sözleşme genelde iyidir, memnuniyet vericidir. Bizlerin de işçi kesimi olarak, çalışanları temsilen memnun kaldığımız bir toplu sözleşme olmuştur. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. İşyeri bizim, Gestaş bizim. Gestaş varsa çalışanlar var, dolayısıyla Gestaş’ı korumayı, kollamayı ve geliştirmeyi çalışanların asil görevi olarak görüyoruz. Allah nice sağlıklı, ömürlü, barışçıl toplu sözleşmeler nasip etsin” dedi.

Volkan Uslu: ‘GESTAŞ için tüm personel önemli’

Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu da yoğun mesai sonrası, herkesin memnun olacağı bir anlaşma sağladıklarını belirtti, herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu. Uslu, “Gestaş, Çanakkale’de çok farklı hatlarda, çok farklı ilçelerde bölgeye hizmet veren bir şirket. Gestaş için tüm personellerimiz önemli. Personelimizin memnun olmasını, iş tatmininin yüksek olmasını, mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Gestaş olarak yaklaşımımız da hep bu doğrultuda oldu. Bu süreci de hep birlikte iyi niyetle çözüm odaklı bir yaklaşımla, personelimizin hakkını verme anlamında gayretine ve emeğine değer vererek mutabakatla sonuçlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Orhan Tavlı: ‘Hayırlı Olsun’

Atılan imzalar sonrasında Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, sendika temsilcileri, Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu ve şirket yetkilileri, aynı zamanda Gestaş Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Vali Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Tavlı, ziyaret esnasında taraflar arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını diledi.