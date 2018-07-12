GESTAŞ, Denizci İK Profesyonelleri Çalıştayı’nda

İkinci çalıştay, GESTAŞ öncülüğünde Çanakkale’de olacak.

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların İnsan Kaynakları Yöneticileri, Denizci İK Profesyonelleri Çalıştayı’nda bir araya geldi. Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ da sektör için büyük önem arz eden bu çalıştayda yer aldı. İstanbul’da, İDO öncülüğünde gerçekleşen çalıştayda GESTAŞ Deniz Ulaşım’ı, İK Organizasyon Geliştirme Şefi Senem Karadeniz, Bordro ve Özlük İşleri Şefi Neşe Tenekeci. Personel Enspektörü Ergün Akgün temsil etti. GESTAŞ ve İDO dışında, Arkas, Budo, Cenk RoRo, Dentur, İzdeniz, Mavi Marmara, Negmar, Şehir Hatları, Turyol, Ulusoy Denizcilik, UN Ro-Ro gibi şirketlerin toplamda 25 yöneticisi çalıştayda yer aldı. Yöneticilerin insan kaynakları alanında yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdikleri çalıştayda, gerek yaşanan sorunların çözümü, gerekse proje geliştirme, işbirliğini artırıcı faaliyetlerin devamı gibi konularda fikir birliğine varıldı. Denizcilik sektörünün İK yöneticilerini bir araya getiren ve ilk kez düzenlenen çalıştayda denizcilik sektörünün önde gelen firmalarının bir arada çalışma yapmasının önemine vurgu yapıldı.

İkinci zirve GESTAŞ öncülüğünde Çanakkale’de

Denizci İK Profesyonelleri Çalıştayı, ikinci zirvesini Çanakkale’de gerçekleştirecek. Bir sonraki organizasyonda denizcilik sektörü firmalarının yöneticileri, GESTAŞ öncülüğünde Çanakkale’de ağırlanacak.

GESTAŞ İK Organizasyon Geliştirme Şefi Senem Karadeniz, sektörde büyük önem arz eden, ilk olması sebebiyle de ayrı önemi olan bu tip çalıştayların denizcilik sektörünün daha iyiye gitmesinde atılan ciddi bir adım olduğunu kaydetti. GESTAŞ olarak İnsan Kaynakları boyutunda yaşanan sıkıntıları en aza indirmek amacıyla şirket içi uygulamaların olduğunu kaydeden Personel Enspektörü Ergün Akgün, “Sektörün diğer paydaşlarıyla bir araya gelip yeni fikirler edinmek, yeni modeller üretmek sektörün ve kurumların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Bordro ve Özlük İşleri Şefi Neşe Tenekeci ise, sektör açısından önemli böyle bir çalıştayda yer almanın, ikincisine ev sahipliği yapacak olmanın gururu içerisinde olduklarını dile getirdi.