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16 Eylül 2017 15:08

Gestaş fiyat değişikliğine gitti

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.

Gestaş fiyat değişikliğine gitti

16 Eylül 2017 15:08

Ş., 15 Eylül itibariyle fiyat değişikliğine gitti.


Gestaş Deniz A.Ş.,15 Eylül 2017 tarihi itibariyle tarife değişikliğine gitti. Yeni fiyat tarifesinde araçların feribotla geçişleri Kilitbahir-Çanakkale 30 TL’den 35 TL olurken, Eceabat-Çanakkale ve Lapseki-Gelibolu arasındaki geçişler 35 TL’den 40 TL oldu. Günü birlik gidiş-dönüş fiyatı 35 TL’den 45 TL oldu. Günü birlik Kilitbahir-Çanakkale ve Eceabat-Çanakkale seferleri de 35 TL’den 45 TL oldu.


Adalar hattındaki feribot seferleri ücret tarifesi ise, Geyikli-Bozcaada gidiş-dönüş 70 TL’den 80 TL olurken Kabatepe-Gökçeada ise 35 TL’den 40 TL oldu.




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