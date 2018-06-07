GESTAŞ yaza hızlı girdi

GESTAŞ filosu ilk kez 20 feribotla hizmet verecek.

GESTAŞ filosunda hizmet verecek M/F Gelibolu gemisi, Çanakkale’ye geldi. 15 ayda, 150 kişilik bir ekibin çalışmasıyla Aksoy Tersanesi’nde inşa edilen Gelibolu isimli arabalı feribot, seferlerine başlıyor. Geçtiğimiz ay içerisinde düzenlenen törenle suya indirilen feribot, son işlemlerinin de tamamlanmasıyla GESTAŞ filosuna dahil oldu. Gelibolu Tersanesi’nden ayrılarak Çanakkale İskelesi’ne gelen gemi, buradan da yaz döneminde hizmet vereceği Kabatepe’ye hareket etti.

‘GESTAŞ’a ve Çanakkale’ye hayırlı olsun’

Çanakkale Valisi, aynı zamanda GESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile birlikte Çanakkale İskelesi’ne gelerek filoya katılan yeni gemiyi inceledi, yeni arabalı feribotun GESTAŞ’a ve Çanakkalelilere hayırlı olmasını diledi.

Kabatepe-Gökçeada hattında çalışacak

GESTAŞ filosunda hizmet verecek, Kabatepe-Gökçeada hattında çalışacak M/F Gelibolu gemisi, 110 araç, 576 yolcu kapasitesine sahip. 14 knot hızla seyir edebilen arabalı feribot, 4 pervaneye sahip olma özelliğiyle öne çıkıyor. Son teknolojiyle donatılan geminin dörtlü pervane sistemi emniyetli ve hızlı seyir ve manevra imkanı tanımakta. Araç güvertede yer alan asma kat sayesinde daha fazla araç taşıyan feribot, 88 metre boy, 16.80 metre en ölçüleriyle de geniş bir araç güverteye sahip.

Bir hafta içerisinde iki önemli yatırımın açılışı gerçekleşti

Ayvacık(Küçükkuyu)-Midilli seferlerini başlatarak Çanakkale turizmi açısından önemli bir projeyi gerçekleştiren GESTAŞ, bir hafta sonra da 40 milyon TL’lik dev bir yatırım olan Gelibolu yeni Feribot Terminali’nin temel atma törenini yaptı.

İlk kez 20 feribotla hizmet verecek

Yaza hızlı giren GESTAŞ, bu sezon 20 feribotla seferlerini gerçekleştirecek. Şirket, ilk kez bu kadar geniş bir filoyla hizmet vermiş olacak. Özellikle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında Ramazan Bayramı öncesi online bilet uygulaması da devreye girecek. Hem geniş filo, hem de online bilet imkanı yaz yoğunluğu öncesi deniz ulaşımını bir hayli rahatlatacak.