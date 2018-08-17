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17 Ağustos 2018 16:11

Gestaş’la ‘Boğaz’ bayrama hazır

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.

Gestaş’la ‘Boğaz’ bayrama hazır

17 Ağustos 2018 16:11

Ş., 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde feribot seferlerini kullanacak yolcular için tüm imkanlarını seferber etti.


Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7 gemi, Lapseki-Gelibolu hattında 4 gemi, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 gemi, Geyikli-Bozcaada hattında 2 gemi, Güney Marmara hattında 1 gemiyle hizmet verecek. Boğaz hattında saatsiz ring sefer yapılacak. Ayrıca Adalar hattında da tarifeye ek ilave seferler gerçekleşecek. Bayram öncesinde Çanakkale İskelesi 3 araç gişeyle hizmet vermeye başladı. Lapseki İskelesi’nde bir süredir devam eden iskele betonarme güçlendirme çalışması, bayram öncesi itibariyle tamamlandı. Bayram boyunca Lapseki İskelesi tek değil, iki rampayla hizmet verecek. Bayramdan bir süre sonra da 3 rampa olarak hizmet vermeye başlayacak. Eceabat ve Lapseki gibi yoğun olan iskelelerde ekstra birer gişe eklendi. İki noktada araçların biletleme işlemleri iskeleye varmadan yapılıyor ve böylece feribota yüklemenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.




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