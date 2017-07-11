GESTAŞ’tan 15 Temmuz sergisi

Ş., iskele ve feribotlarda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergileri oluşturdu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetlerine Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ A.Ş. de fotoğraf sergileriyle katkı sundu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde belirlenen, 15 Temmuz gecesi çekilen 15 farklı fotoğraf, GESTAŞ iskeleleri, yolcu salonları ve feribotlarda sergi haline getirildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer feribottaki sergiyi gezen isimler oldu. GESTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Volkan Uslu, sergi hakkında Vali Tavlı ve milletvekillerini bilgilendirdi. Uslu, serginin 16 noktada açıldığını kaydetti. İskeleler, yolcu salonları ve feribotlardaki sergilere Çanakkaleliler de yoğun ilgi göstererek, fotoğrafları tek tek inceledi.