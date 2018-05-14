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14 Mayıs 2018 10:42

GESTAŞ’tan annelere Anneler Günü sürprizi

GESTAŞ Deniz Ulaşım, Anneler Günü’nde anneleri unutmadı.

GESTAŞ’tan annelere Anneler Günü sürprizi

14 Mayıs 2018 10:42


Şirketin her yıl gerçekleşen Anneler Günü organizasyonu, bu yıl da devam etti. Çanakkale İskelesi’nin yanı sıra Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceaabat-Kilitbahir, Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında genç müzisyenler, Anneler için çaldı. Her hatta 3’erli müzisyen gruplar, gemilerde annelerin istek parçalarını çaldı, ortaya hoş görüntüler çıktı. Üzerinde ‘Anneciğim bu şarkı senin için’ yazılı tişörtlerle birbirinden güzel parçalar seslendiren genç müzisyenler, GESTAŞ gemilerinde farklı bir Pazar günü yaşattı. Genci, yaşlısı herkes çalınan şarkılara eşlik ederken; dans ederek müziğe eşlik eden çiftler, güzel görüntüler oluşturdu.




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