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23 Haziran 2017 17:32

GESTAŞ’tan bayrama özel güzergah

Ramazan Bayram tatili başlarken GESTAŞ, 4 günlük bayram tatili yoğunluğunu daha rahat karşılayabilmek adına Çanakkale Boğaz hattında ek bir hat hizmete açtı.

GESTAŞ’tan bayrama özel güzergah

23 Haziran 2017 17:32


Bayram veya resmi tatillerde saatsiz seferler yapan, ekstra gemiler kiralayarak yoğunluğu eritmeye çalışan GESTAŞ, bu bayram saatsiz seferler ve ek gemilerin yanı sıra Çanakkale Boğaz hattında Kepez-Eceabat arasındaki seferleri başlattı. Kepez-Eceabat Boğaz hattı seferleri 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İlk seferine Eceabat İskelesi’nden başlayacak gemiler, günde karşılıklı 5 sefer yapacak, 21.30’da Kepez Limanı’ndan yapılacak son seferle günü tamamlayacak. Şehid Ömer Halisdemir gemisinin sefer yapacağı Kepez-Eceabat hattında sefer saatleri şu şekilde olacak:


Kepez kalkış: 08.15, 11.15, 15.15, 19.15, 21.30 - Eceabat kalkış: 07.30, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30


Çanakkale-Eceabat, Gelibolu-Lapseki hattında saatsiz seferler ve sürekli ring seferlerle hizmet verecek olan GESTAŞ, Kepez-Eceabat seferinin de yapılmasıyla Boğaz hattındaki trafiği iyice rahatlatmış olacak. Boğazı geçişlerde Kepez-Eceabat hattının kullanılması, Çanakkale şehir içi trafiğine de olumlu yönde etki edecek.



Bozcaada ve Gökçeada’ya online bilet


GESTAŞ, bir diğer yoğun hat olan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında da online bilet uygulamasıyla hizmet verecek. Geyikli-Bozcaada hattında bir süredir online bilet uygulamasını devam ettiren GESTAŞ, bayram öncesi Kabatepe-Gökçeada hattında da bu uygulamayı aktif hale getirdi. Online.gdu.com.tr üzerinden satın alınan biletlerde Gökçeada için uygulanan aktarma kampanyası da kullanılabilecek. Bozcaada hattındaki seferlerde online bilet ve rezervasyon uygulaması, tam kapasiteyle kullanılırken Gökçeada’da ilk etapta her bir sefer için online bilet kontenjanı 20 araç.



Online bilette 15 dakika kuralına dikkat


GESTAŞ’ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Geyikli-Bozcaada online bilet kuralları şu şekilde belirtildi:


"Online rezervasyon işlemi son 24 saat kala bilet satış işlemi gerçekleşmemiş ise iptal olur. Online satış işlemi yapıldıktan sonra gelen PNR numarası gerekli olacağı için kolay ulaşılabilecek bir yere not edilmelidir. Online rezervasyon işleminde veya online satışı bilete çevirme işleminde gişede PNR numarası mutlaka gereklidir. Online satış işlemi tamamlanan araçlar iskeleye sefer saatine 45 dk. kala alınmaya başlayacaktır. Sefere son 15 dk. kala online araç geçişlerine izin verilmeyecektir. Bozcaada dönüş için sefer saatinden 1 saat öncesine kadar gemi müsait ise rezervasyon yapılabilmektedir. Bozcaada’dan Geyikli’ye dönüşlerde rezervasyon işlemi saat 20.00’ye kadar yapılmaktadır. (Saat 20.00 seferi de dahil) iptal ve iade kuralları: Satın alınan bilet, sefer saatinden 6 saat önceye kadar iptal edilirse bilet bedelinin %100’ü müşteriye geri iade edilir. Satın alınan bilet, sefer saatine son 6 saat ile son 15 dk arasında iptal edilirse bilet bedelinin %50’si müşteriye iade edilir. Satın alınan bilet, sefer saatine son 15 dk’dan sonra iptal edilemez."




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