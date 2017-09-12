Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 18:28

GESTAŞ’tan Türkiye Denizciler Sendikası ile toplu sözleşme

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.

GESTAŞ’tan Türkiye Denizciler Sendikası ile toplu sözleşme

12 Eylül 2017 18:28

Ş., Türkiye Denizciler Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı.


GESTAŞ çalışanları ile Türkiye Denizciler Sendikası arasında Valilik Toplantı Salonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme törenine Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı Dr.Hasan Pekdemir, GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. Müdürü Volkan Uslu ve sendika temsilcileri ile GESTAŞ yetkilileri katıldı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmelere son imzayı ise Vali Orhan Tavlı attı. Altıncı dönem toplu iş sözleşmesinin yaklaşık 210 kişiyi ilgilendiren bir sözleşme olduğunu belirten Türkiye Denizcilik Sendikası Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, “Enflasyonun yüzde 8.53 olduğu bir yerde enflasyon üzerinde ki kesimler arasında arkadaşlarımıza enflasyon üzerinde bir rakam alınmıştır. Toplu sözleşme yüzde yüz herkesin beklentilerine cevap verecek. Biz de işçi kesimi olarak çalışanları temsilen memnun olduğumuz bir toplu sözleşme olmuştur” diye konuştu.


Toplu iş görüşmelerini el birliği ile yoğun mesai harcayarak herkesin memnun olacağı doğrultuda anlaşma yaptıklarını dile getiren GESTAŞ Müdürü Volkan Uslu , “Toplu sözleşme herkes için hayırlı olsun. Tüm sendikalı ve sendikasız personelimiz GESTAŞ için çok önemlidir. GESTAŞ Çanakkale’de çok farklı hatlarda çok farklı ilçelerde bölgeye hizmet veren bir şirkettir. Personelimizin memnun olmasını, mutlu olmasını çok önemsiyoruz. BU doğrultuda da yaklaşımımız bu doğrultuda oldu. BU süreci de hep birlikte iyi niyetle çözüm odaklı personelimiz hakkını verme anlamında gayret ve emeğiyle değer vererek toplu iş sözleşmesini gerçekleştirdik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç