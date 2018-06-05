Girişimci kadınlar belgelerini Başkan Kuzu’dan aldı

Çan Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen kursta 25 kadın girişimci, KOSGEB desteklerinden işletmeciliğin inceliklerine, pazarlama tekniklerinden verimli girişimciliğin püf noktalarına kadar geniş yelpazede bir eğitim sahibi oldu.

Kendi işini kurmak ve devlet desteklerinden yararlanmak isteyen kadınların oldukça fazla rağbet gösterdiği KOSGEB Girişimcilik Kursu dördüncü günün sonun da Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu’nun kursiyerlere girişimcilik sertifikalarını teslim etmesiyle sona erdi.

Belge teslim törenin de konuşan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Her zaman söylediğimiz gibi, bizim yerel yönetim anlayışımızda kadın değişirse toplum değişir ilkesi geniş yer tutmaktadır. Yani özelde kadına yapılan yatırım genel de tüm toplumun ilerlemesi gelişmesi için yapılmıştır. Biz buna inanıyoruz. Bu anlamda da Çanlı kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata daha fazla dâhil olabilmesi için kendilerini gerçekleştirecekleri alanları onlara sunma gayretindeyiz. Burada bu güzel eğitimi alan kadınlarımız sertifikalarını almaya hak kazandı. Ancak şunu hiç unutmasınlar ki bizler bu kurs bittikten sonra da yanlarındayız ”dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ile toplu bir hatıra fotoğrafı çektiren kursiyerler, teşekkürlerini iletti.