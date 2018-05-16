GMKA Teknik Destek Programı 2. Dönem Sonuçları açıklandı

Dönem Sonuçları açıklandı.

Yapılan başvurular arasında Çanakkale’nin Biga ilçesinden, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin projeleri başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada; “Mesleki eğitimin ülke ekonomisine kazandırdığı katma değer eğitim kurumlarımız tarafından desteklenmekte ve gereken yenilikçilik çalışmaları farklı projeler üretilerek yapılmaktadır. Biga Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mesleki Eğitimde E-Ticaret projesiyle meslek edindirme kurslarında görev alan 22 öğretmeni günümüzün vazgeçilmez pazarı olan e-ticaret konusunda eğiterek, açılan kurslarla bölge insanlarına meslek edindirilmesi yanında ürünlerini e-ticaret yöntemiyle pazarlamaları da öğretilecek. Böylece meslek kazandırılan kursiyerlerin, ürünlerinin satışını da yaparak bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hedeflenmektedir. Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Mesleki Eğitimde öğrenciye doğru yaklaşım becerileri projesiyle de 35 öğretmen ve 4 idarecinin profesyonel öğrenci koçluğu eğitimi alarak kurumun hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve meslek liselerinde akademik başarı düzeylerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir” dedi.