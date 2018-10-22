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Göçmen kaçakçılarına ağır darbe

Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına ağır darbe vuruldu.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılarına ağır darbe vuruldu.


14 Mayıs günü Ayvacık Babakale Limanı açıklarında fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin boğulmasıyla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca 17 Ekim gününe kadar yapılan operasyonlarda 29 organizatör, bin 450 göçmen, 344 adet can yeleği, 22 adet araç, 5 adet bot, 5 adet bot motoru ele geçirildi.


18 Ekim 2018 günü yapılan operasyonda ise 28 organizatörden 25'i yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 422 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 34 adet av tüfeği fişeği, 1 gram esrar, 39 adet cep telefonu, 35 adet sim-kart, 6 adet bot motoru,1 adet el dürbünü,1 adet teleskop,1 adet hafıza kartı, 1 adet bot şişirme pompası,1 adet fiber tekne ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 54 organizatör yakalanırken, 3 organizatörün yakalama çalışmaları devam ediyor.

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