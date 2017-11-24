Göçmen kaçaklığı operasyonu kameraya yansıdı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları çerçevesinde, denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığında taktik değiştiren organizatörlere karşı bölgede denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede iki gün önce şüphe üzerine durdurularak operasyonla 7 ticari taksiden 46 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerinin araçlarındaki kameralar tarafından anbean kaydedilen operasyon görüntülerinde, jandarma ekiplerinin operasyona başladığı an, araçların yolu kesmeleri, taksilerin yön değiştirerek kaçmaları, köy içindeki takip anı ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığındaki kaçakların yakalanma anları yer aldı.