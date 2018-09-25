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Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Kabatepe'den saat 10.00 ve 13:00, Gökçeada'dan ise saat 10:00 seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyurdu.

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