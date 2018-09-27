Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.