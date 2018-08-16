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16 Ağustos 2018 22:28

Gökçeada’da karaya oturan feribottan araçlar tahliye edildi

Çanakkale’de, Kuzu Limanı’na yaklaştığı sırada karaya oturan feribotta bulunan 64 araç tahliye edildi.

Gökçeada’da karaya oturan feribottan araçlar tahliye edildi

16 Ağustos 2018 22:28


Edinilen bilgiye göre, saat 09.00’da Kabatape-Gökçeada seferini yapan Gökçeada 1 feribotu, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı’na 30 metre yaklaştığı esnada makine arızası nedeniyle demir atmak zorunda kaldı. Ve bu sebeple karaya oturdu. Sahil Güvenlik botuyla 170 yolcunun tahliyesi yapıldı. Tahliye işlemlerinden sonra içinde 64 aracın bulunduğu feribotun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ’Gökçeada 1’ isimli feribot Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör eşliğinde limana çekildi.


Feribottaki 64 araç tahliye edilerek, limanda bekleyen sahiplerine verildi.




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