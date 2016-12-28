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28 Aralık 2016 15:09

Gökçeada’ya yatırımlar sürüyor

Gökçeada’ya yatırımlar sürüyor

28 Aralık 2016 15:09

Türkiye’nin en büyük adası ve aynı zamanda en batı noktasında yer alan Gökçeada’ya yönelik altyapı yatırımları sürüyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Gökçeada’da son dönemde ihalesi yapılan projeleri ve önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımları paylaştı. Turan, Gökçeada’da standartlara uygun olmadığı için kapatılan mezbaha yerine yenisinin yapılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Gökçeada Mahalli İdareler Başkanlığı’na ödeneğin aktarıldığını belirtti.
Son dönemde ihalesi yapılan projeleri de paylaşan Turan, “Tepeköy’de sondaj ihalesi yapıldı, su problemi çözülüyor. Kaleköy’de otopark düzenlemesi ve istinat duvarı ihalesi yapıldı. Eşelek Köyü’nde arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Artık atık su Gökçeada’daki Tuz Gölü’nü ve sörf turizminde adını duyuran Aydıncık Plajı’nı tehdit edemeyecek. Uğurlu Köyü’nde de devam eden okul inşaatında da sona gelindi, kısa sürede tamamlanmış olacak. Eğitimden turizme birçok alanda Gökçeada’nın hak ettiği yere gelmesi için daha çok çalışacağız” dedi.



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