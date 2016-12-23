Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine yardım desteği

Çanakkale Gönüllü Gençlik Ekibi Derneği yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Çanakkale Gönüllü Gençlik Ekibi Derneği, ihtiyaç sahibi olan kişileri tespit ederek, topladıkları yardım malzemelerini kendilerine iletiyor. Bu kapsamda derneğin Çocuk Birimi sorumlusu Mine Akça, Çanakkale’nin Ezine İlçesinde öğrenim gören 5 minik öğrenciye kışlık ayakkabı, Aile ve Kadın Birim sorumlusu Ayşe Çınaroğlu’da 4 aileye yakacak kömür yardımı temininde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Gönüllü Gençlik Ekibi Derneği Başkanı Burçin Uzunca, " Birimlerimizde gönüllü olarak görev yapan arkadaşlarımız yardım yapılması için bize gelen ihbarları bizzat yerinde inceleyerek durumu analiz etmekteler. Yaptığımız haftalık toplantılarda tespit edilen aile ve kimseler için kampanya kararı alıp derneğimizin sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyoruz. Sağ olsunlar Çanakkale halkımız bu konuda çok duyarlı davranıyor, çok şükür girilen tüm ihtiyaçlarımız kısa sürede karşılanıyor. Ümit ediyorum ki hayırseverlerimiz sayesinde doğru tespit ve doğru yardımlar ile daha güzel bir Çanakkale bizleri bekliyor olacak. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımıza kapımız her daim açık, derneğimizin adına açılan sosyal medya hesaplarından yardım kampanyalarımızı takip edebilirler. Bizlerin çalışmasını, azmini her geçen gün arttıran tüm Çanakkale halkına ve derneğimizin birimlerinde görev alan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.