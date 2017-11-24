Görme engelli okulun tek görme engelli öğretmeni

Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu’na 1993 yılında öğretmen olarak tayin olan Murat Çopur, 24 yıldır aynı okulda eğitim veriyor. Evli ve iki çocuk babası olan Murat Çopur, okulun aynı zamanda tek görme engelli öğretmeni. Öğretmenliğin yanı sıra amatör olarak öğrendiği müziği şimdilerde öğrencilerine aktardığını belirten Çopur, "Müzik bilgimi ilk ve ortaokulda kazanmıştım. O zaman bana bu kadar yararı olacağını düşünmemiştim. Bu sayede öğrencilerime müzik dersi de veriyorum. Derslerde çocukların önüne ders kitabı verip bir kenara çekilmiyorum" dedi.

Okulda özel eğitim almış öğretmenlerin dışında görme engelli olarak tek öğretmenlerinin Murat Çopur olduğunu belirten Okul Müdürü Ali Demirdağ, "Kültürlü bir öğretmenimizdir. On parmağında on beş marifet olan bir öğretmenimiz. Din dersleri dışında öğretmenimiz olmadığında müzik derslerini de ona veriyoruz. Çok başarılı bir eğitimcidir. Okulun faaliyetlerine öğrencilerimizi o hazırlıyor" diye konuştu.