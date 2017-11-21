Güç Birliği Platformu köy çocuklarıyla buluştu

Çanakkale Güç Birliği üyeleri ilk olarak Kepez’de çocuklara armağan sunduktan sonra Kalabaklı, Taşlıtarla, Denizgöründü, Salihler, Kuşçayır, Karıncalık, Hacılar ve Yiğitler köylerinin çocuklarını ziyaret etti. Çocuk Komisyonu tarafından yapılan çalışmada köy halkı ile sohbet edildi. Yaşlılar evlerinde ziyaret edildi.

Programla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Güç Birliği Platformu Başkanı Gökhan Bayram, “Köylerde çocuklar azalmış da olsa, mutluluk dağıtmak istedik. Bizimkisi kitapla kalemle çocuk kalbine yolculuktur.” dedi. Çocuk Komisyonu Başkanı Emel Aygören Şen ise “Daha öncede çocuklara bayramlıklar alarak, kırtasiye malzemelerine katkı sunarak, çeşitli yollarla çocuklarımızı mutlu ettik. Komisyonumuzun çabası bu yönde devam edecektir” diye konuştu.

Yaptığı anlamlı çalışmalarla dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta dernekleşen Çanakkale Güç Birliği Platformunun çalışmalarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceği belirtildi.