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27 Kasım 2017 12:13

Güçbirliği Platformu 35 evi ısıttı

Çanakkale Güç Birliği Platformu, 35 evin kömür ihtiyacına katkı sunarak 8 ton kömür dağıttı.

Güçbirliği Platformu 35 evi ısıttı

27 Kasım 2017 12:13


Öksüz, yetim, yaşlı ve kimsesizlere yönelik anlamlı çalışmalarıyla dikkat çeken Çanakkale Güç Birliği Platformu, muhtarlardan ve çeşitli mahallelerden elde ettiği bilgiler doğrultusunda tespit ettiği ihtiyaç sahibi evlere kömür dağıttı. Önceki gün kapı kapı dağıtılan kömürlerle evler ısındı.


Soğuk havanın kendisi hissettirmeye başlamasının ardından Çanakkale Güç Birliği Platformu, üyeleri arasında bir kampanya başlattı. Bu kapsamda en kaliteli kömür belirlenerek üyeler arasında en az 1 çuval olmak üzere temin edildi. İmece usulüyle toplanan 8 ton kömür Platform başkanı ve gençlik kolları tarafından önceki gün evlerin kapılarına kadar ulaştırıldı. Çoğu yaşlı ve çocuklu olan ihtiyaç sahibi evler yapılan katkıdan büyük mutluluk duyduğunu belirterek katkı sunan herkese ve Çanakkale Güç Birliği Platformu’na teşekkürlerini sundu.




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