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01 Haziran 2018 12:52

Gümüşçay’da 2 bin kişilik iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Belde Belediyesi tarafından 2 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Gümüşçay’da 2 bin kişilik iftar

01 Haziran 2018 12:52


Gümüşçay Belediyesinin düzenlediği iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeği öncesinde ilahi dinletileri yapıldı. 2 bin kişilik iftar yemeğinde 7 noktada yemek dağıtımı yapıldı. Oruçların açılması sonrasında dualar edildi.


İftar yemeğinin ardından 2. Amatör Küme’de şampiyonluğu garantileyerek, 1. Amatör Küme’ye yükselen Gümüşçayspor için kupa töreni düzenlendi.


Düzenlenen kupa töreninde konuşan Antrenör Özden Akman, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Takım kaptanı Fatih Bilgin’in ise, “Takım olarak çok mutluyuz. Yönetim kurulumuza, başkanımıza ve herkese takımım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.


Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, “İnşallah başarılarımız artarak, devam edecek. Sponsorlarımıza, sporcularımıza, yönetim kurulumuza, teknik heyetimize ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu takımı süper amatörde görmek istiyoruz” dedi.


Daha sonra yapılan madalya töreniyle futbolculara, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, ASKF Başkanı Furiz Erdil, ASKF Genel Sekreteri Hayrettin Açar, İl Genel Meclis Üyesi Bülent Korkmaz, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin tarafından madalyaları takıldı.




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