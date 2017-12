Güner, yeniden aday

5 dönem 18 yıldır Çan Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanlığını yürüten Güner, 6’ncı dönem başkanlık için tekrar aday olduğunu açıkladı. Başkan Güner, 6 dönem hizmetin devamı için yenilenen tecrübeli,genç, dinamik ve çalışkan bir kadro ile aday olduklarını bildirdi.

Başkan Güner yaptığı açıklamada; " Esnaf ve Sanatkarlarımıza hizmet yolunda yönetim ve denetim kurulumla birlikte verimli bir dönemi daha geride bırakıyoruz. Hayatta emanet en büyük sorumluluktur bilinciyle ve sizlerin desteği ile devraldığım bu görevi, Esnaf ve Sanatkarlarımızın her zaman yanında olarak hakkıyla yerine getirmeye çalıştım. Kendimi hiç kimseden farklı ve üstün görmedim. Hor görmedim. Ayrımcılık yapmadım. Her kim olursa olsun esnafımızın hastalığında sağlığında, iyi gününde kötü gününde yanında olmaya ve yardımcı olmaya çalıştım. Hiçbir siyasi görüş taşımadan,her siyasi görüşe saygı duyarak, tüm programlara katıldım. Ve yanlarında oldum. Emanet etmiş olduğunuz Esnaf ve Sanatkarlar Odasında hiçbir zaman hiçbir kimseye siyasi ilişki ayrımı yaşatmadım. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereğince üyelerimiz için yapılabilecek her şeyi yapmaya çalıştım. Eğitimlerle, fuarlarla, kurslarla, seminerlerle toplantılarla Esnaf ve Sanatkarlarımızın yükümlüklerini yerine getirmek zorunda oldukları her yasayı zamanında üyelerime ulaştırdım. Her türlü belge,kayıt ve müracaatları zamanında yapmalarını sağladım ve Odamızı Türkiye’de ki odalar içinde ilk 10 sıraya sokarak başarımızı bir daha kanıtlamış olduk. Yeni dönemde de tecrübeli yönetim, genç dinamik çalışkan kadro ile birlik ve beraberlik içerisinde başarı için yeniden Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Başkan adayı olduğumu açıklıyorum” dedi.