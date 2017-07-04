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04 Temmuz 2017 14:24

Günlerdir ormanda yaşıyorlardı

İstanbul’dan getirildikleri Çan ilçesi yakınlarında terk edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen, günlerdir sığındıkları ormanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Günlerdir ormanda yaşıyorlardı

04 Temmuz 2017 14:24


İddiaya göre, İstanbul’dan iki otobüsle yola çıkardıkları 8 çocuk, 10 kadın toplam 36 kaçak göçmenle Çanakkale sahillerine gitmeye çalışan insan kaçakçıları, jandarmanın yol kontrollerini sıklaştırdığını fark ederek, kaçakları ormanlık alana indirip kaçtı. Bir süre yürüyerek Çan ilçe merkezine ulaşan 36 kişi, buradan temin ettikleri araçlarla 32 kilometre uzaklıktaki Bayramiç ilçesi Karaköy mevkiine kadar gelebildi. Midilli’ye geçmeyi planlayan kaçak göçmenler, Karaköy ile Ayvacık sahilleri arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik yolu nasıl gideceklerini bilemeyince, ormanlık alanda kalmaya başladı. Önleme ve devriye görevini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada, yaklaşık 4 gün ormanda kalan kaçak göçmenleri, bu sabah saat 09.00 sıralarında yakaladı. Kadınların, kucaklarında taşıdıkları çocuklarla güçlükle yürüdükleri, diğer çocuk ve kaçakların ise bitkin oldukları gözlendi. Jandarma ekipleri, kaçaklara önce yiyecek dağıttı. Yürümekte zorlanan bazı çocukları ise, yine jandarma görevlileri kucaklarında taşıdı. Kaçaklar, yapılan ilk sorgulamalarının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.




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