Güzel Sanatlar Fakültesi yeni yetenekleriyle buluşuyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal eşliğinde, sınav öncesi öğrencilerle görüşerek, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Acer, aday öğrencilere ÇOMÜ’yü tercih ettikleri için teşekkür ederek, “Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi raporuna göre ‘Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 2018 yılında 16’ncı sıraya yükselen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin, çok değerli fakültelerinden bir tanesi de Güzel Sanatlar Fakültesi’dir. Burada çok iyi bir sanat eğitimi alacaksınız. Ayrıca eğitim hayatınızı Çanakkale gibi hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikler açısından çok değerli bir şehirde geçireceksiniz. Şu anki geldiği noktada Çanakkale, Türkiye’nin her yerinden gelen insanları çekebilme unsurları taşıması açısından çok önemli bir şehir. Ben eminim ki sizler burada öğrenci olarak kaldığınızda çok değerli bir üniversite eğitimi görmüş olacaksınız” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF)’nde aynı anda birçok salonda gerçekleşen sınavlara 994 öğrenci katıldı.

Grafik Tasarım Bölümü’ne 60, Resim Bölümü’ne 30, Seramik ve Cam Bölümü’ne 30, Tekstil Tasarımı Bölümüne 20, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne 25 öğrenci olmak üzere toplamda 165 öğrencinin alınacağı GSF’de Özel Yetenek Sınavları, 2 gün boyunca 5 farklı oturumda devam edecek.